PSG, Real Madrid… Il l’annonce, Mbappé a pris sa décision

Selon Christophe Dugarry, cela ne fait aucun doute. Kylian Mbappé a choisi son prochain club. Le champion du monde 1998 demande à la star parisienne de prendre ses responsabilités et de dévoiler sa décision. Selon lui, les supporters parisiens ne devraient pas lui en valoir après sept ans de bons et loyaux services.

L'heure des décisions est arrivée pour Kylian Mbappé. Deux ans après avoir prolongé son contrat au PSG, le joueur va devoir décider s'il renouvelle, ou pas, son bail avec le club parisien. Selon les dernières informations, la tendance n'est pas favorable au PSG. Comme annoncé par Le Parisien , Mbappé aurait choisi le Real Madrid. S'il n'a pas confirmé cette destination, Christophe Dugarry est, plus ou moins, sûr, que le joueur a tranché.

Dugarry demande à Mbappé de prendre ses responsabilités

« Il n’est pas responsable du cirque qui est fait autour de lui. Maintenant je pense qu’il est responsable s’il arrête rapidement tout ce cirque. Là je dirais qu’il prend ses responsabilités. Il faut qu’il arrête. Dès qu’il saura sa décision, il faut qu’il le fasse. Je pense que ce sera bien pour tout le monde » a-t-il déclaré sur RMC. Désormais, le moment est venu d'officialiser son choix.

« Aucun supporter parisien ne lui en voudra »