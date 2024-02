Mercato - PSG : Le Qatar balance tout sur l’avenir de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, plusieurs médias ont évoqué un possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Une information qui est parvenue aux oreilles de Muhammad Al-Kaabi, journaliste et proche de l'émir du Qatar. Selon lui, l'international français n'aurait pas prévu de dévoiler l'identité de son prochain club dans un avenir proche.

Les dés seraient jetés dans le dossier Kylian Mbappé. Au bout du suspense, le joueur de 25 ans aurait finalement tranché en faveur d'un départ au Real Madrid selon les informations du Parisien , confirmées ensuite par ESPN . A contrario, d'autres médias se montrent plus prudents. C'est le cas de Muhammad Al-Kaabi, journaliste qatari et annoncé proche de l'émir Tamim bin Hamad Al Thani.

Le PSG est passé à l'action

Selon lui, le PSG conserve ses chances dans ce dossier Mbappé. Récemment, le PSG lui aurait soumis un nouveau contrat. « Les jours précédents, j'ai écrit qu'il y avait une grosse offre de Paris pour Kylian Mbappé et que le club parisien n'avait pas encore abandonné la question du renouvellement du contrat du joueur » a confié Muhammad Al-Kaabi dans des propos rapportés par Defensa Central. Preuve si l'en est que le joueur n'a pas encore pris sa décision.

Mbappé va jouer la montre ?