Mbappé - PSG : Panique en Espagne, il calme tout le monde

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid, qui serait en train de prendre l’avantage sur le PSG pour arracher la signature de l’international français. Et en Espagne, la question de son utilisation chez les Merengue se pose déjà, alors que Vinicius Jr évolue lui aussi sur le flanc gauche de l’attaque. Aux yeux de Fabrizio Romano, le débat n’est pas pertinent.

La possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid suscite déjà des interrogations auprès des observateurs espagnols concernant son utilisation sous le maillot blanc. Sur le plateau d’ El Chiringuito , le directeur d’ OK Diario Eduardo Inda a assuré que la relation entre Kylian Mbappé et Luis Enrique au PSG s’était détériorée à cause du rôle d’avant-centre confié à l’international français, préférant évoluer à gauche, où joue un certain Vinicius Jr chez les Merengue .

Mbappé en concurrence avec Vinicius Jr ?

« S'il vient au Real Madrid, il ne viendra pas en exigeant la position dans laquelle il joue, mais il voudra le faire en tant que '11' et cela causerait le désordre avec le joueur qui est à ce poste là-bas, qui est Vinicius », a notamment confié Eduardo Inda. Le journaliste Fabrizio Romano estime quant à lui qu’il s’agit d’un faux problème.

« La question la moins préoccupante »