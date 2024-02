PSG : Le sacrifice de Mbappé pour vivre son rêve de gosse

Thomas Bourseau

Il n’y a pas d’âge pour rêver et Kylian Mbappé en est l’exemple. A 25 ans, le champion du monde pourrait vivre le sien en signant en faveur du Real Madrid en fin de saison. Mais pour ce faire, le meilleur buteur de l’histoire du PSG risque de réduire de moitié son salaire pharaonique perçu au Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé est prêt à franchir un cap cet été. C’est du moins ce que différents médias comme ESPN et Le Parisien l’ont avancé en fin de semaine dernière : le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain aurait pris la décision de s’engager en faveur du Real Madrid à l’issue de la saison.

35M€ par an au Real Madrid ?

En quittant le PSG, Kylian Mbappé tournerait le dos au joli contrat dont il bénéficie depuis sa prolongation en mai 2022 comme l’a rappelé Andy Brassell à talkSPORT . « Il ne faut pas oublier que son contrat avec le PSG lui rapporte depuis près de deux ans 72 millions d'euros par an avant impôts. Cela fait donc environ 56 millions d'euros nets avec la législation fiscale française telle qu'elle est ».

«Nous parlons donc d'une baisse de salaire de 50 %»