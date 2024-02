Mercato - PSG : Le Qatar tient le successeur de Kylian Mbappé

Axel Cornic

Avec le départ de plus en plus probable de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine le 30 juin prochain, le Paris Saint-Germain semble vouloir commencer à se préparer au pire. Ainsi, plusieurs pistes ont été annoncée pour remplacer la star française, mais il y en a une qui semble tout particulièrement séduire les dirigeants parisiens.

Alors que le PSG n’a toujours pas abandonné l’idée de pouvoir prolonger Kylian Mbappé, le scénario d’un départ se précise dangereusement au fil des semaines qui passent. Ainsi, les débats commencent de plus en plus à tourner autour de la possible succession de Mbappé, avec les Parisiens qui auraient déjà une idée.

Le PSG a un joker pour le transfert d’une star https://t.co/teHfDkUWyD pic.twitter.com/J6NYad98Ry — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Osimhen, la grande priorité du PSG

The Telegraph a en effet récemment annoncé que le PSG souhaiterait miser sur Victor Osimhen pour remplacer Mbappé, une tendance confirmée ce mardi par Il Corriere dello Sport . Après Edinson Cavani ou encore Ezequiel Lavezzi, les propriétaires qataris souhaiteraient boucler un nouveau deal avec le président Aurelio De Laurentiis, grâce notamment à des relations excellentes. A noter que Luis Campos représente également un atout de taille, puisqu’il entretien lui aussi de très bonnes relations avec l’entourage de l’international nigérian.

Très loin devant Leão

D’après les informations du quotidien italien, Osimhen serait l’unique piste étudiée actuellement pour remplacer Kylian Mbappé, puisqu’il aurait le profil parfait pour renforcer l’équipe de Luis Enrique selon les dirigeants du PSG. Elle viendrait ainsi bien avant celle menant à Rafael Leão, qui est lié au club parisien par plusieurs médias depuis quelques jours. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, il n’est effectivement pas question d’une arrivée du joueur de l’AC Milan pour le moment, du côté de Paris. A noter que tout comme Osimhen, le Portugais a également côtoyé Luis Campos par le passé.