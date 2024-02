Longoria tente un coup à l’OM, c’est un fiasco

Thomas Bourseau

Depuis la nomination de Pablo Longoria à la présidence de l’OM, c’est la valse des entraîneurs sur la Canebière. En atteste l’épisode de l’été 2023 avec le départ d’Igor Tudor et le choix du dirigeant espagnol qui s’est porté sur Marcelino sur la question de sa succession. Néanmoins, trois mois après son arrivée, l’entraîneur démissionnait. Longoria s’est livré sur ce nouvel échec à mettre à son actif.

Bien qu’Igor Tudor n’ait pas fait l’unanimité à ses débuts à l’été 2022 à l’OM, le coach croate a su inverser la tendance au fil de la saison dernière. Si bien que les supporters de l’Olympique de Marseille ont fini par s’enflammer pour son style de jeu prôné vers l’offensive. Mais finalement, Tudor a été lessivé par son expérience marseillaise, tant sur les terrains qu’en dehors et a claqué la porte en juin dernier.

Pablo Longoria a confié les clés à sa vieille connaissance Marcelino

Pour le remplacer, Pablo Longoria avait fait le choix de nommer le 23 juin 2023 Marcelino à la tête de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Pour avoir travaillé avec lui par le passé, le président de l’OM semblait sûr de son choix qu’il a expliqué en interview pour So Foot dans le cadre de la parution du nouveau numéro du magazine qui sera en kiosque le jeudi 8 février.

OM : Il dénonce un gros problème avec Aubameyang https://t.co/cAAADvWrSR pic.twitter.com/aSr7ACWT5P — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Après Tudor, Longoria voulait ajouter de «l’ordre» avec Marcelino