PSG : Deux conditions colossales sont fixées à Mbappé, tout est relancé

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé doit prochainement annoncer sa décision. Et la tendance ces dernières heures est clairement à un départ vers le Real Madrid. Cependant, tout n'est pas encore perdu pour le PSG, puisque le club merengue a fixé deux conditions très importantes au capitaine des Bleus.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? C'est la question qui se pose avec de plus en plus d'insistance compte tenu du fait que son contrat au PSG s'achève le 30 juin prochain. Et sa réponse ne devrait plus tarder, mais la tendance serait désormais plus à un départ vers le Real Madrid.

Mbappé doit accepter un salaire revu à la baisse...

Néanmoins, tout est encore loin d'être bouclé, puisqu'il n'y a pas d'accord entre les deux parties. Et pour cause, le Real Madrid a fixé deux conditions à Kylian Mbappé selon le journaliste de AS Joaquin Maroto. La première concerne son salaire. Au PSG, l'attaquant français touche deux fois plus le plus gros salaire de l'effectif actuel du Real Madrid, à savoir Jude Bellingham. Un effort important est donc réclamé au crack de Bondy.

... et de céder la moitié de ses droits d'image

Mais ce n'est pas tout. Le journaliste espagnol ajoute en effet que le Real Madrid réclame à tous ses joueurs de céder la moitié de leur droits d'image. Une question qui risque de poser problème sachant que c'est l'une des arguments qui avait permis au PSG de convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Par conséquent, ce dossier est encore loin d'être terminé.