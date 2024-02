Mercato - PSG : Il interpelle la mère de Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les rumeurs sont nombreuses au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé, Christophe Dugarry est revenu sur le reportage d'Envoyé Spécial consacré au joueur tricolore. Le champion du monde 1998 a tenu à féliciter sa mère, Fayza Lamari, personnage central de l'émission et qui joue un rôle primordial dans la carrière de son fils.

Le 18 janvier dernier, France 2 consacrait un numéro de son émission Envoyé Spécial à Kylian Mbappé. L'occasion d'en savoir plus sur la mère du joueur parisien, Fayza Lamari. Cette dernière gère la carrière de son fils d'une main de maître. Alors que le contrat de Kylian Mbappé expire en juin prochain, elle pourrait jouer un rôle crucial dans la décision de son fils.

« La mère de Mbappé ? Je l’ai trouvé superbe »

« J’ai beaucoup apprécié le reportage d’Envoyé Spécial qu’il y a eu sur France Télévision, sur la famille Mbappé. Je l’ai trouvé plutôt bon et j’ai trouvé sa maman excellente. J’ai eu un coup de cœur pour sa maman, j’ai trouvé qu’elle était très tranquille, très sereine. Elle disait ce qu’elle avait à dire, simplement. Je l’ai trouvé superbe. Je pense qu’elle doit aussi accompagner son petit, ce qu’elle fait déjà très bien. Je n’ai aucune leçon à donner. Chacun s’occupe de ses enfants du mieux qu’il peut et comme il peut. Donc je n’ai aucune leçon à donner à Madame Mbappé bien évidemment » a confié le champion du monde 1998.

Dugarry réclame une décision rapide