Mercato : La révolution du PSG déjà menacée ?

L’été 2024 s’annonce bouillant pour le Paris Saint-Germain, qui va notamment devoir régler l’épineux dossier Kylian Mbappé. Pour oublier l’éventuel départ de la star française, les dirigeants parisiens ne semble vouloir se poser aucune limite et une nouvelle révolution pourrait donc avoir lieu au sein de l’effectif, après celle de l’été dernier.

Le PSG est à un tournant de son projet. Après avoir dit adieu à Neymar et à Lionel Messi il y a quelques mois, le club de la capitale pourrait bien voir une autre immense star faire ses valises, puisque Kylian Mbappé approche dangereusement de la fin de son contrat. Mais du côté de Doha on aurait déjà un plan en tête…

Des stars dans tous les secteurs ?

Pour faire passer la pilule, le PSG devrait en effet frapper au moins un très gros coup en attaque, avec Victor Osimhen qui est annoncé comme la grande priorité pour remplacer Mbappé. Mais le secteur offensif ne devrait pas être le seul concerné, puisque Luis Campos souhaiterait également attirer une pointure en défense, tout comme au milieu de terrain.

Maignan pourrait filer entre les doigts du PSG