Mercato - PSG : Nouvelle révolution pour 2024, une star en grand danger

Axel Cornic

Critiqué depuis son arrivée, Gianluigi Donnarumma n’a jamais vraiment fait l’unanimité au Paris Saint-Germain. Et du côté du Qatar on semble vouloir déjà tourner la page avec l’international italien de 24 ans, qui pourrait être remplacé par un joueur bien connu en Ligue 1... et surtout bien connu au PSG !

Le poste de gardien a souvent posé problème au PSG depuis le début du projet QSI, mais Leonardo semblait avoir trouvé la solution en 2021 avec Gianluigi Donnarumma. Ce dernier avait l’avantage d’être libre de tout contrat, mais également d’être jeune et surtout considéré comme l’un des grands talents du football européen.

Donnarumma sous le feu des critiques

L’Italien n’a finalement pas réglé le problème, puisqu’il est souvent pointé du doigt et ses bonnes prestations comme face au RC Strasbourg tout récemment (1-2), ne changent pas vraiment les choses. Ainsi, au sein du PSG d’autres solutions ont été évoquées avec notamment Arnau Tenas et Keylor Navas, ses doublures.

Maignan, le PSG dans le destin ?