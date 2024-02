Surprise, Neymar agite déjà le mercato !

Thomas Bourseau

Le PSG a vendu Neymar à Al-Hilal pour 90M€ à l’occasion du dernier mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le Brésilien ne cultiverait désormais plus la volonté de manquer la prochaine Coupe du monde. Un souhait qui pourrait l’amener à retrouver l’Europe ou le football brésilien.

Après six saisons au PSG, Neymar a été poussé vers la sortie à la dernière intersaison. Direction l’Arabie saoudite et Al-Hilal pour la star auriverde qui y a signé un contrat courant jusqu’en juin 2025, soit un an avant le coup d’envoi de la Coupe du monde sur le continent nord-américain.

La Coupe du monde 2026 en ligne de mire

D’ici là, Neymar pourrait bien animer le marché des transferts. En effet, après un troisième échec à la Coupe du monde fin 2022, le Brésilien semblerait à présent vouloir se redonner une chance de toucher le Graal malgré sa déclaration à ESPN via laquelle il laissait entendre que le Mondial au Qatar devait être le dernier.

L’Europe ou le Brésil après l’Arabie saoudite ?