Neymar se fait dézinguer en direct, «c’est un immense gâchis» 

Thibault Morlain

Actuellement blessé, Neymar ne joue, mais cela ne l’empêche pas de faire énormément parler de lui. Et pas pour les meilleures raisons… Alors que sa forme physique a été l’objet de certaines moqueries, l’ancien joueur du PSG, aujourd’hui à Al-Hilal, a répondu sur les réseaux sociaux, niant le fait d’être en surpoids. Rebondissant sur cette actualité autour de Neymar, Christophe Dugarry a totalement dézingué la star brésilienne.

Après 6 ans au PSG, Neymar est parti en Arabie saoudite, s’engageant avec Al-Hilal. Malgré ce transfert, les polémiques continuent pour le Brésilien, actuellement blessé au genou. C’est son poids qui s’est dernièrement au centre des débats. L’image de Neymar continue donc de se dégrader et Christophe Dugarry a un peu plus enfoncé l’ancien joueur du PSG.

PSG : 22M€ ont suffi pour faire oublier Messi et Neymar https://t.co/z0Yb9pCdcV pic.twitter.com/iiFDRJTdsV — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

« Ce garçon a oublié de se professionnaliser »

Au micro de RMC ce mercredi, Christophe Dugarry s’est totalement lâché sur Neymar. Le champion du monde 1998 avec l’équipe de France a alors balancé : « En quoi Neymar fait-il du mal à l’image des joueurs ? Tout d’abord il se fait du mal à lui, l’image qu’il renvoie est impactée. Neymar est considéré comme un immense joueur, à tord ou à raison, je n’en sais rien. L’histoire est en tain de démontrer que c’est surtout un immense gâchis. Bien évidemment lors qu’on parle de Neymar, tous les joueurs sont pareils, ce que je ne crois pas. Neymar est un joueur de l’ancien temps, un joueur de notre époque, ce garçon a oublié de se professionnaliser. L’image qu’il renvoie est tout simplement détestable ».

« Je le trouve ridicule. Je le trouve pathétique »