Algérie : L’arrivée de Zinedine Zidane réclamée

Thibault Morlain

Pour l’Algérie, cette CAN 2024 a été un véritable fiasco. Les Fennecs ont été éliminés dès le premier tour et cala a donc été fatal à Djamel Belmadi. Vivement critiqué, il a quitté ses fonctions de sélectionneur. Désormais, l’Algérie se cherche un nouvel entraîneur et c’est ainsi que certains réclament l’arrivée de… Zinedine Zidane.

Alors qu’on connait désormais les affiches des huitièmes de finale de la CAN 2024, on n’y retrouvera pas l’Algérie. En effet, malgré un groupe très facile, les Fennecs ont été très décevants. N’arrivant pas à gagner un match, les hommes de Djamel Belmadi sont déjà éliminés. Les critiques se sont alors abattues sur Belmadi, qui a fini par quitter ses fonctions de sélectionneur de l’Algérie.



Mercato : Zidane à l’OM, il lâche une bombe ! https://t.co/ijW8FXODZD pic.twitter.com/UKSn0br7XD — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Zidane pour sauver l’Algérie ?

Suite au départ de Djamel Belmadi, la question est maintenant de savoir qui sera son successeur sur le banc de l’Algérie. Sur X , Nabil Djellit voit une solution, celle menant à Zinedine Zidane, actuellement libre de tout contrat : « À sa fin de carrière, Zidane avait choisi, avec une visite pleine d'émotion sur la terre de ses parents, de renouer avec ses racines ».

« Je ne vois qu'un seul défi digne de lui »