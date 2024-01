Lionel Messi débarque en Arabie Saoudite et lance les retrouvailles avec Cristiano Ronaldo

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Les deux monstres du football mondial que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont se retrouver, probablement pour la dernière fois de leur immense carrière, ce jeudi. Une rencontre au sommet, en Arabie Saoudite. Et l’Argentin prend déjà position sur ce déplacement au Moyen-Orient.

« The last dance ». Le clin d’œil à Michael Jordan ne doit rien au hasard. Il est effectivement question de Légendes, comme l’est le basketteur américain. Et d’un ultime affrontement entre deux icones vivantes du football mondial, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L’Argentin et le Portugais ont rivalisé pendant près de 15 ans pour se distribuer des Ballons d’Or. Leurs duels ont été de véritables moments d’anthologie, notamment lors des Clasico FC Barcelone - Real Madrid. Ce jeudi, c’est sous les couleurs de l’Inter Miami et d’Al Nasrr que Léo et CR7 vont s’affronter. Très certainement pour la dernière fois de leur histoire. Et ce sera en Arabie Saoudite, pour la Riyadh Season Cup 2024.

« Au-delà des idées reçues »

L’événement a commencé par une rencontre animée entre Al-Hilal, leader du championnat saoudien, et l’Inter Miami. Buteur sur pénalty, Lionel Messi n’a toutefois pu empêcher la défaite de la franchise américaine (4-3). Place, à présent, au match très attendu contre Cristiano Ronaldo, ce jeudi (19h, diffusion sur beIN SPORT). Et si l’Arabie Saoudite est le territoire de CR7, Lionel Messi n’a pas hésité à prendre position pour vanter les mérites d’un pays qui s’ouvre clairement au monde ces dernières années. Une campagne de publicité au message clair : « Au-delà des idées reçues », où l’Argentin se met en scène pour briser les pensifs autour d’un pays méconnu. Une manière de lancer le match contre son éternel rival. Avant leur dernière danse…