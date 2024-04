PSG - Real Madrid : Fin du suspense pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid va accueillir Kylian Mbappé, à moins d’un séisme dans les prochaines semaines. L’attaquant du PSG, qui dispose du numéro 7, ne devrait pas avoir la même chance à la Casa Blanca. Le numéro 10 de l’équipe de France aura le même au Real Madrid selon Frédéric Hermel.

Depuis près de deux mois, soit le moment de son annonce à Nasser Al-Khelaïfi de sa décision de quitter le PSG en tant qu’agent libre en fin de saison, il est question du salaire, du contrat et du futur numéro de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Quel numéro pour Mbappé au Real Madrid ?

Appréciant particulièrement le 7 qu’il arbore au PSG depuis plusieurs saisons, Kylian Mbappé ne devrait pas en bénéficier au Real Madrid puisqu’il appartient à Vinicius Jr. Les numéros 9 et 10 seraient plus probables pour le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Et à en croire Frédéric Hermel, la réponse à la question serait déjà connue au Real Madrid.

PSG : C’est confirmé, Luis Enrique veut «faire mal» https://t.co/U1S2NnQMIT pic.twitter.com/LOfKAWH7a1 — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

«De grandes chances que Mbappé ait le numéro 10 au Real Madrid»