Le crack du PSG impressionne à l’étranger !

Axel Cornic

Avec les nombreux départs au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain a donné une grande place à Warren Zaïre-Emery, la grande révélation de la saison. Le talent de 18 ans impressionne tout le monde et gravit les échelons à une vitesse folle, puisque Didier Deschamps a également fait appel à lui en équipe de France.

L’été dernier, le PSG a fait un grand ménage au milieu avec notamment les départs de Marco Verratti, Renato Sanches, Georginio Wijnaldum ou encore Leandro Paredes. Certains observateurs ont estimé que cela a grandement affaibli ce secteur de jeu, mais ça a notamment permis à Warren Zaïre-Emery d’exploser.

Le déjà très précieux Zaïre-Emery

Rapidement devenu un titulaire en puissance, le milieu qui a fêté ses 18 ans le 8 mars ne cesse plus de surprendre. Désormais, il semble inimaginable de voir le PSG évoluer sans lui et pour le quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone il pourrait même être replacé latéral droit, pour pallier les absences d’Achraf Hakimi et de Nordi Mukiele.

« Il est spectaculaire »