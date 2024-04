PSG - Barcelone : Luis Enrique annonce un gros danger !

Benjamin Labrousse

Mercredi soir, le PSG accueille le FC Barcelone au Parc des Princes dans le cadre du match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre particulière pour le coach parisien Luis Enrique, qui retrouve son ancien club. Ce lundi, le technicien espagnol a affirmé que la pression elle, se trouvait dans le camp des Catalans.

Un affrontement au sommet approche. Mercredi soir (21h), le PSG accueille le FC Barcelone en Ligue des Champions. Parisiens et Catalans s’affronteront ensuite le mardi 10 avril pour une place en demi-finale de la C1. Une rencontre extrêmement attendue pour le PSG, mais aussi pour Luis Enrique, qui retrouve son ancienne formation (2014-2017).

« Nous sommes dans nos objectifs »

Alors qu’en début de saison, les objectifs du PSG ont été revus à la baisse en Ligue des Champions surtout, Luis Enrique s’est livré à PSGTV sur le choc face au Barça. Pour l’Espagnol, la pression est clairement du côté des Blaugranas. « Nous sommes dans nos objectifs. L’objectif était d’aller en finale de la Coupe de France et de gagner le championnat » , a lâché l’Espagnol.

« Il est impossible qu'ils soient plus excités que nous »