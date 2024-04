Départ de Mbappé : Il va snober le PSG pour Benzema ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne passera pas l’été au PSG pour la première fois depuis 2018 puisqu’il a confié à ses dirigeants qu’il s’en irait libre de tout contrat à l’intersaison. Mohamed Salah serait l’une des options étudiées à Paris, mais son destin pourrait l’amener à Al-Ittihad avec Karim Benzema.

À la mi-février, Kylian Mbappé faisait une grande annonce à Nasser Al-Khelaïfi. Au détour d’une discussion avec le président du PSG, Mbappé lui communiquait sa décision de ne pas signer de prolongation de son contrat expirant le 30 juin prochain.

Mohamed Salah a la cote au PSG ?

Depuis, le Paris Saint-Germain scruterait activement le marché des transferts afin de combler au mieux le vide que laissera Kylian Mbappé la saison prochaine. Victor Osimhen, Luis Diaz, Lamine Yamal et bien d’autres attaquants semblent figurer dans les petits papiers du PSG. En mars dernier, L’Équipe révélait que Mohamed Salah aurait son lot de partisans au Paris Saint-Germain.

Salah en partance vers Al-Ittihad ?