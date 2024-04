PSG - Barcelone : Enfin la vérité sur le transfert de Neymar ?

Axel Cornic

Juan Carlos Unzué, ancien adjoint de Luis Enrique au FC Barcelone, est revenu pour Mundo Deportivo sur le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain en 2017. Il révèle que c’est Lionel Messi qui l’aurait largement poussé à quitter la Catalogne, pour se lancer dans un tout nouveau défi en France.

C’était l’un des plus gros coups jamais réalisés. Star montante du FC Barcelone et appelé à devenir Ballon d’Or, Neymar a décidé en 2017 de changer de club pour rejoindre la nouvelle puissance montante du football européen, le PSG. Ses 222M€ en font d’ailleurs toujours le plus gros transfert de l’histoire !

« Lorsqu'il quitte le FC Barcelone, il part en pensant qu'il veut se battre avec Leo Messi pour être le numéro un »

Plusieurs raisons ont été données à ce choix surprenant pour beaucoup, mais c’est souvent une volonté de Neymar de s’émanciper de son coéquipier Lionel Messi qui a été mise en avant. Et ça semble bien être la vérité. « Ney était très ambitieux car je crois que lorsqu'il quitte le FC Barcelone, il part en pensant qu'il veut se battre avec Leo Messi pour être le numéro un » a expliqué celui qui a été l’adjoint de Luis Enrique, de 2014 à 2017.

« Il voyait déjà que c'était compliqué ou impossible »