Mercato : Le PSG dégoûte Barcelone

Axel Cornic

Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux du football français, Ousmane Dembélé n’a pas toujours connu un franc succès. C’est notamment le cas au FC Barcelone, où son hygiène de vie et ses pépins physiques ont souvent fait polémique. Pourtant, maintenant qu’il est au Paris Saint-Germain certains semblent le regretter !

Parti très jeune à l’étranger, Ousmane Dembélé a décidé l’été dernier de revenir en Ligue 1, en signant pour le PSG. Un gros très gros coup, avec l’ailier qui a souvent été décisif sur le côté droit de l’attaque parisienne cette saison.

PSG - Luis Enrique : Zaïre-Emery va régler un gros casse-tête ! https://t.co/mIjwCVn07e pic.twitter.com/ig72kgULGA — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

Un nouveau Dembélé au PSG ?

Juan Carlos Unzué n’a pas eu l’international français sous ses ordres lorsqu’il était l’adjoint de Luis Enrique au FC Barcelone, mais il semble assez impressionné par son changement depuis son arrivée au PSG. « Il brille à chaque match. Après il peut se tromper ou non, mais il est courageux, il veut le ballon et fait des dégâts grâce à ses capacités. Et dans de nombreux matchs, il y parvient » a-t-il expliqué, à Mundo Deportivo .

« S'il avait aussi eu cette prise de décision finale parfaite ou très bonne, il ne serait surement pas parti du Barça »