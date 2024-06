PSG - Real Madrid : Deschamps balance sur Mbappé !

Pierrick Levallet

C'est maintenant officiel, Kylian Mbappé évoluera au Real Madrid la saison prochaine. Le club madrilène a annoncé la chose ce lundi soir, quelques jours après que la star de 25 ans ait fait savoir qu'elle allait quitter le PSG. Didier Deschamps s'est d'ailleurs livré sur l'annonce des Merengue et sur son capitaine.

Ce n’était plus vraiment un secret, mais c’est maintenant officiel. Kylian Mbappé n’évoluera plus au PSG la saison prochaine. Le capitaine de l’équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid ce lundi soir. Le grand feuilleton du mercato est enfin terminé. Et Didier Deschamps a avoué que Kylian Mbappé n’avait pas changé après l’annonce.

«Ça été une sacrée nouvelle»

« C'est toujours le même Kylian, sincèrement. En interne ça été une sacrée nouvelle, cela a modifié notre quotidien mais je comprends que les médias en ont parlé. C'est officialisé » a indiqué le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse ce mardi.

Mbappé soulagé après l’annonce