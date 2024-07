PSG : Panique pour le transfert de ce crack

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune joueur issu du centre de formation du Stade Rennais, Désiré Doué affole le mercato en ce moment. A seulement 19 ans, le Français est désigné comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Sous contrat avec le club breton jusqu'en 2026, il attire l'œil de nombreux clubs, à commencer par le PSG. Le Stade Rennais est devenu ces dernières années un véritable vivier de jeunes talents et le club de la capitale doit se méfier de la concurrence sur ce dossier.

Désiré Doué a fait ses débuts professionnels en 2022, et ce, à l'âge de 17 ans. Le jeune ailier est très surveillé depuis plusieurs années, et il fait partie des joueurs qui possèdent déjà une grande valeur marchande. Le PSG est sur le coup pour un transfert cet été, mais d'autres grands clubs sont également dans la course, à l'image du Bayern Munich, qui en a fait une cible privilégiée.

Le Bayern veut Doué

Comme révélé par le journaliste de Sky Allemagne , Florian Plettenberg, sur X (anciennement Twitter ), Désiré Doué est bien dans la liste privilégiée du Bayern Munich, qui surveille de très près le jeune Français. Le Stade Rennais est attentif à l'intérêt du club allemand.

Mercato : Il lâche le PSG et prend une grande décision https://t.co/E7OdL9Ytna pic.twitter.com/Q93PVKiTT8 — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

Le PSG encore dans la course

Pour le dossier Désiré Doué, le PSG et le Bayern Munich seraient en tout cas les deux seuls clubs dans la course. Les Parisiens devront donc faire face à des Allemands très entreprenants pour l'ailier de 19 ans.