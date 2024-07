Mercato : Il refuse de signer au PSG !

Pierrick Levallet

Dans l’optique de compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG veut se renforcer à tous les postes y compris en défense. Le club de la capitale aurait ainsi coché plusieurs noms sur sa liste, dont celui de Matthijs de Ligt. Mais le joueur du Bayern Munich ne voudrait qu’une seule destination pour son avenir, et ce ne serait pas Paris.

Le mercato promet d’être une nouvelle fois intéressant à suivre du côté du PSG. Avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid qui a été officialisé avant l’Euro 2024, le club de la capitale aurait prévu de se renforcer à tous les postes. Les dirigeants parisiens voudraient notamment mettre la main sur un nouveau défenseur central.

Le PSG en pince pour de Ligt...

Dans cette optique, le PSG a longtemps insisté pour Leny Yoro. Mais la pépite du LOSC semble prendre la direction du Real Madrid. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi activé d’autres pistes, dont celle menant à Matthijs de Ligt. Mais le Néerlandais refuserait de signer chez le pensionnaire de la Ligue 1.

...qui ne veut que Manchester United