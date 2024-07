Mercato : Le PSG veut boucler un transfert à 40M€ !

Pierrick Levallet

En quête de nouveaux renforts pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG souhaite notamment recruter un joueur de classe mondial au milieu de terrain. Le club de la capitale serait ainsi intéressé par les services de Joshua Kimmich, qui est sur le départ au Bayern Munich. Les dirigeants parisiens voudraient d'ailleurs tenter un coup avec le joueur de 29 ans.

Le PSG devrait vivre un nouvel été mouvementé sur le mercato. Le club de la capitale s’active pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens veulent renforcer l’effectif de Luis Enrique à tous les postes, y compris au milieu de terrain. Les Rouge-et-Bleu chercheraient d’ailleurs un joueur de classe mondiale pour l’entrejeu du technicien espagnol.

Le PSG s'intéresse à Joshua Kimmich...

Dans cette optique, le PSG a déjà exploré quelques pistes sur le marché des transferts. Les champions de France penseraient notamment à Joshua Kimmich. En fin de contrat en juin 2025, l’international allemand semble prendre la direction de la sortie au Bayern Munich. L’intérêt parisien pour le milieu défensif de 29 ans serait d’ailleurs vraiment d’actualité.

... et «voudrait tenter quelque chose pour lui»