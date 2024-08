PSG : Nouvelle annonce XXL pour le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec les départs de Milan Skriniar et Danilo Pereira qui semblent se préciser en cette fin de mercato estival, le PSG a coché le nom de Tomás Araújo pour se renforcer au poste de défenseur central. Mais le coach du Benfica Lisbonne a fait une annonce très claire : son protégé ne changera pas de club dans les jours à venir, et le PSG se fait donc recaler.

La fin du mercato estival s'annonce agitée au sein du PSG ! Luis Enrique souhaite se séparer de certains éléments qui n'entrent pas du tout dans ses plans, et notamment en défense centrale. Milan Skriniar (29 ans) ainsi que Danilo Pereira (32 ans), qui n'a plus qu'une année de contrat au Parc des Princes, se retrouvent plus que jamais poussés vers la sortie. Et ces derniers jours, un profil plus jeune a été annoncé dans le collimateur du PSG pour venir les remplacer.

Le PSG vise Araújo, mais...

En effet, Tomás Araújo (22 ans), le joueur portugais du Benfica Lisbonne, arriverait en tête de liste au PSG pour remplacer Skriniar et Danilo Pereira. Défenseur central droitier et particulièrement prometteur, l'international U21 aurait même déjà reçu une offre de contrat comprenant un salaire de 5M€ par an de la part du PSG. Mais selon les dernières révélations de L'EQUIPE ainsi que du média portugais Record, Benfica n'a absolument pas l'intention de laisser filer Araújo à quelques jours de la fin du mercato.

C'est mort «à 100%» pour Araújo

Roger Schmidt, l'entraîneur du club lisboète, a d'ailleurs fait une annonce retentissante à ce sujet en conférence de presse : « Tomás Araújo restera à Benfica, c’est certain à 100%. La saison dernière, il a joué plusieurs minutes, mais nous savions qu’en 2024/2025, il sera important pour lui d’avoir un autre statut. Il est essentiel qu’il continue à jouer car c’est un joueur clé de notre équipe. Nous sommes sereins sur la situation de nos défenseurs centraux, car nous avons de la qualité ». Le PSG se fait donc recaler...