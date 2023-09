PSG : Nouvelle annonce au Real Madrid sur Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Ne voulant pas prolonger jusqu’en 2025 avec le PSG, Kylian Mbappé s’est retrouvé mis à l’écart cet été. Cette fois, le club de la capitale semblait même enclin à se séparer de son joyau. On s’imaginait alors Mbappé être transféré au Real Madrid durant le mercato estival. Au final, ça s’est apaisé entre le PSG et son attaquant qui est finalement resté à Paris. Un feuilleton sur lequel est revenu Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain de la Casa Blanca.

Cela fait maintenant plusieurs années que le Real Madrid tente en vain de recruter Kylian Mbappé. Cet été, l’occasion aurait pu être la bonne puisque le PSG semblait prêt à se séparer de son numéro 7. Florentino Pérez avait ainsi une opportunité à saisir mais voilà que les Merengue ont décidé de patienter, préférant attendre 2024, date à laquelle Mbappé pourrait débarquer libre. Au final, Kylian Mbappé est donc resté au PSG cet été. Un petit regret pour Aurélien Tchouaméni, qui se satisfait tout de même de l’effectif actuel de Carlo Ancelotti.

« Les meilleurs joueurs du monde doivent jouer au Real Madrid »

Se confiant pour Canal+ , Aurélien Tchouaméni est ainsi revenu sur cette arrivée avortée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le joueur de l’équipe de France a alors confié : « Est-ce que j’aurais voulu que Mbappé soit à Madrid ? Evidemment. Je pense que les meilleurs joueurs du monde doivent jouer au Real Madrid. Kylian en fait partie. Ça aurait été avec plaisir qu’il rejoigne le club. Malheureusement, ça n’a pas été le cas ».

« Kylian ou pas Kylian, on va continuer à faire ce qu’on doit faire »