PSG : Une recrue passe aux aveux pour Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est en lice pour le Ballon d’or 2023 et pour Achraf Hakimi, c’est le favori à la récompense individuelle suprême. Manuel Ugarte a débarqué au PSG cet été en provenance du Sporting Lisbonne. Pour l’international uruguayen, Mbappé est un exemple et un joueur hors pair. Le PSG doit même être heureux d’en profiter selon lui.

Achraf Hakimi était de passage en zone mixte mardi soir après la victoire du PSG sur le Borussia Dortmund (2-0) dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a inscrit son premier but de la campagne sur penalty. Régulièrement décisif avec le PSG et l’équipe de France, Mbappé mériterait le Ballon d’or selon le défenseur du PSG.

Pour Hakimi, Mbappé doit rafler le Ballon d’or

« Je pense que pour moi par rapport à ce qu’il a fait tout au long de l’année il mérite de gagner le Ballon d’Or, c’est un grand joueur et j’espère qu’il peut le gagner cette année ». Kylian Mbappé a une nouvelle fois montré le chemin au PSG mardi soir face au BvB au Parc des princes. Une telle régularité bluffe totalement Manuel Ugarte.

Ugarte est sans voix face à Mbappé