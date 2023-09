Un joueur du PSG clashé par Messi ?

Thibault Morlain

Sous le maillot du PSG, Vitinha réalise un très bon début de saison. Cela change du dernier exercice pour le Portugais. En effet, pour sa première année à Paris, le milieu de terrain n’avait pas vraiment convaincu. Il faut dire que Vitinha n’était pas forcément en confiance, devant notamment faire face à la défiance d’un certain Lionel Messi.

A l’été 2022, le PSG est allé chercher Vitinha au FC Porto. Arrivé avec de grandes attentes, le Portugais était censé apporter sa touche technique au milieu de terrain. Mais voilà que sous les ordres de Christophe Galtier, Vitinha n’a clairement pas convaincu. La saison dernière n’a pas été simple pour le joueur du PSG…

Messi s’accroche avec Vitinha

Loin d’être en confiance au PSG la saison dernière, Vitinha avait notamment été clashé par Lionel Messi à l’entraînement. C’est L’Equipe qui raconte cet épisode dans son édition de ce mercredi. « Non seulement, t'es faible mais en plus, tu me fais mal », aurait alors lâché le champion du monde argentin à Vitinha.

Le démenti de Vitinha