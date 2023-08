PSG : Neymar relance tout pour son transfert

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu'en juin 2027, Neymar voudrait quitter le PSG cet été. Le Brésilien aurait réclamé son transfert auprès de sa direction. Depuis, le FC Barcelone, l'Arabie saoudite, la Premier League et la MLS lui font les yeux doux pour le recruter. Mais de son côté, le joueur de 31 ans n'a encore fermé aucune porte pour son avenir.

L’avenir de Neymar au PSG s’écrit en pointillés pour le moment. Ne se sentant plus vraiment désiré dans la capitale, le joueur de 31 ans aurait réclamé son départ auprès de Nasser Al-Khelaïfi. Après six saisons passées au sein de la formation parisienne, l’international auriverde voudrait faire ses valises et relever un nouveau défi ailleurs.

Neymar veut quitter le PSG

Depuis, les prétendants se bousculent pour s’attacher les services de Neymar. Le FC Barcelone songe à le faire revenir, l’Arabie Saoudite est également sur le coup, tout comme la Premier League et la MLS. Un accord a d’ailleurs été annoncé entre le Brésilien et le Barça récemment. Mais le principal intéressé viendrait de tout relancer pour son transfert.

Toutes les portes sont ouvertes