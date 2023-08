PSG : Neymar en Arabie saoudite, Mbappé jubile

Alexis Brunet

C'est désormais officiel, après six ans au PSG, Neymar quitte la France pour rejoindre l'Arabie saoudite, et l'équipe d'Al-Hilal. Le départ du Brésilien va sûrement être regretté par de nombreuses personnes, mais probablement pas par Kylian Mbappé. Le Français n'était pas très ami avec le joueur formé à Santos, et le champion du monde avait même demandé le départ de l'ancien Barcelonais, lors de sa prolongation.

C'est une page de l'histoire du PSG qui se tourne. On pouvait s'attendre à de gros changements cet été, mais peut-être pas de cet acabit-là. Après Lionel Messi, Neymar quitte à son tour Paris. Le club de la capitale a annoncé le départ de son ancien joueur vers Al-Hilal, après six années en France. Les deux parties semblent être gagnantes dans l'opération. Le PSG va empocher pas loin de 100M€ avec ce transfert, et Neymar va lui toucher entre 300 et 400M€ de salaire pour deux saisons.

Mbappé voulait le départ de Neymar

Kylian Mbappé est donc le dernier membre de la MNM à être encore au PSG. S'il pouvait regretter le départ de Messi, la donne est différente pour Neymar. D'après les informations du Parisien , le Français avait demandé à Paris de se séparer du Brésilien lors de sa prolongation. Les deux joueurs ne s'entendaient pas très bien et leur relation s'était détériorée au fil des années. L'entourage du Sud-Américain ne se fait d'ailleurs pas trop de doute sur le rôle joué par le Français dans le départ de Neymar.

Verratti le prochain à partir ?

Neymar faisait donc partie des cadres du PSG. Avant la fin du mercato, le club de la capitale pourrait perdre un autre de ses joueurs importants. Marco Verratti serait lui aussi tenté par un départ vers l'Arabie saoudite. Al-Hilal serait également intéressé par les services de l'Italien. Paris attendrait une grosse offre pour laisser partir son milieu de terrain.