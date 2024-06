PSG : Mourinho veut plomber la succession de Mbappé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, la succession de Kylian Mbappé au PSG pourrait être marquée par l’arrivée d’un nouvel ailier sur ce mercato estival. Récemment, Sky Germany révélait que Paris était intéressé par une arrivée de Kingsley Coman. Sur le départ du côté du Bayern Munich, l’international Français serait la grande priorité du Fenerbahçe, coaché par un certain José Mourinho.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Comme révélé par nos soins au début du mois d’avril, le club de la capitale souhaite préparer « l’après-Kylian Mbappé » en recrutant non pas une star, mais plusieurs jeunes joueurs prometteurs. Le10sport vous révélait également qu’un ailier devrait être recruté par le PSG pour la saison prochaine.

Mercato : Le PSG lui propose un deal à 250M€ ! https://t.co/GGwa578sIE pic.twitter.com/3sbqMKXzc2 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le PSG sur Kingsley Coman ?

Ces derniers jours, le nom de Kingsley Coman a été associé au club de la capitale. En effet, Sky Germany a révélé que l’ailier de 28 ans pouvait très bien quitter le Bayern Munich cet été, et que le PSG s’était intéressé à sa situation. Cependant, ce mardi, le10sport.com était en mesure de vous apprendre que le joueur formé au sein du club parisien n’était pas dans les plans des dirigeants Rouge et Bleu . Toutefois, à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Florian Plettenberg, Coman serait dans le viseur d’un certain José Mourinho.

Mourinho rêve de l’attirer au Fenerbahçe