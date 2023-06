PSG : Messi va faire une victime, c’est la panique sur le mercato

Pierrick Levallet

Quel avenir pour Lionel Messi ? Cette question alimente de nombreuses rumeurs sur le mercato. Alors qu'il quittera le PSG à l'issue de son contrat en juin prochain, l'Argentin ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Le FC Barcelone serait notamment prêt à sacrifier quelques joueurs pour boucler le retour de La Pulga en Catalogne. D'ailleurs, le club catalan serait en train de céder à la panique sur le marché des transferts.

Si son départ du PSG est acté, Lionel Messi ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Le FC Barcelone rêve de son retour et fait tout son possible pour le faire revenir. Mais à cause de sa situation financière, le club catalan doit vendre quelques joueurs pour boucler le rapatriement de La Pulga en Catalogne. Récemment, le nom de Jules Koundé figurait sur la liste des joueurs potentiellement sacrifiés pour Lionel Messi. Mais cela montre surtout que le FC Barcelone commencerait à paniquer dans le dossier du champion du monde 2022.

«Cela ressemble à une course désespérée»

« Je pense que s'il y avait une volonté sérieuse de Barcelone de transférer Jules Koundé, il y aurait certainement un certain nombre de clubs intéressés par lui, y compris en dehors de la Premier League. Je suis sûr que le PSG envisagerait au moins la possibilité de le faire venir s'il était disponible au bon prix. Pour moi, cela ressemble à une course désespérée pour se mettre en position financière de pouvoir ramener Messi au bercail, même si c'est compréhensible d'un point de vue footballistique romantique » a expliqué Jonathan Johnson dans sa chronique pour Caught Offside .

