Messi - PSG : Grande annonce sur son prochain club

C’est désormais acté, Lionel Messi quittera le PSG libre à l’issue de la saison, et le FC Barcelone fait partie des prétendants les plus déterminés à recruter l’attaquant argentin à cette échéance. Xavi, qui lance un nouvelle du pied en direction de Messi, fixe d’ailleurs une deadline dans ce feuilleton.

Jeudi, en conférence de presse, Christophe Galtier a confirmé le départ imminent de Lionel Messi qui arrive en fin de contrat au PSG : « J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. Ce sera son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons », a lâché l’entraîneur du PSG. Les prétendants comme Al-Hilal (Arabie Saoudite) et l’Inter Miami (MLS) sont au taquer pour le recruter, au même titre que le FC Barcelone qui multiplie les appels du pied envers Messi.

PSG : C'est terminé pour Messi, la grosse révélation https://t.co/vAYyRvyLNx pic.twitter.com/GVrMrK89an — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

« Une décision la semaine prochaine »

Interrogé vendredi dans les colonnes de Mundo Deportivo, Xavi a fait une annonce retentissante au sujet de l’avenir de Lionel Messi, qui va bientôt rendre publique son choix pour le mercato : « Il prendra une décision la semaine prochaine et nous devons le laisser tranquille. En fin de compte, si nous parlons de Leo tous les jours, tous les jours, je ne pense pas que cela s'explique non plus », a indiqué l’entraîneur du FC Barcelone, qui souhaite plus que jamais retrouver Messi la saison prochaine dans les rangs du club catalan.

« Les portes lui sont ouvertes »