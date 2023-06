Mbappé - PSG : Le rêve astronomique du Real Madrid est dévoilé

Benjamin Labrousse

Ce n’est un secret pour personne, depuis plusieurs années le Real Madrid cherche à recruter Kylian Mbappé. La vedette du PSG avait refusé les avances du club espagnol l’été dernier avant de prolonger jusqu’en 2024 à Paris. Mais les Merengues pourraient retenter leur chance durant l’été 2024, alors qu’un formidable trio d’attaquant est envisagé à Madrid.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? Le capitaine de l’équipe de France est assurément à 24 ans, l’un des meilleurs joueurs du monde. Pourtant, le numéro 7 du PSG n’a toujours pas remporté la moindre Ligue des Champions ou le moindre Ballon d’Or, lui qui a toujours clamé son envie de rentrer dans l’histoire du football.

Mbappé est interpellé, une catastrophe est possible pour le PSG https://t.co/v41LrEycnp pic.twitter.com/3yUDj9Wjp3 — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Le Real devrait bouger pour Kylian Mbappé à l’été 2024

Alors qu’il évoquait récemment avec beaucoup d’assurance qu’il jouerait toujours au PSG la saison prochaine, Kylian Mbappé a connu des hauts et des bas sous les couleurs du maillot parisien. Le Real Madrid de son côté a tenu une réunion ce jeudi matin dans laquelle la signature du phénomène français a été évoquée. Ainsi, l’attaquant de 24 ans serait la priorité absolue des Merengues pour l’été 2024, date à laquelle Mbappé pourrait se retrouver libre de tout contrat si ce dernier n’activait pas son option de prolongation jusqu’en 2025.

Le président du Real rêve d’associer Mbappé à Vinicius et Rodrygo