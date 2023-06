Le PSG s’attaque à une star de Deschamps, c’est validé

Thomas Bourseau

À un an de la fin de son contrat au Bayern Munich, Lucas Hernandez aurait un accord de principe avec le PSG selon la presse allemande. Et Jérôme Rothen valide cette piste.

Lucas Hernandez est sous contrat au Bayern Munich jusqu’en juin 2024. Se remettant d’une blessure aux ligaments croisés au genou, qui l’avait empêché de prendre entièrement part à l’épopée des Bleus à la Coupe du monde, le défenseur polyvalent du Bayern aurait déjà annoncé son départ au PSG avec qui il aurait déjà un accord de principe selon Kicker .

«C’est une bonne recrue»

Lors de l’enregistrement de l’émission Rothen s’enflamme de jeudi, Jérôme Rothen a validé cette piste de part le pedigree du champion du monde tricolore. « Lucas Hernandez au PSG ? Il a un lien avec la France, il est champion du monde. Donc automatiquement, c’est une bonne recrue. Il est passé dans des clubs avant qui bossaient, avec une façon de travailler et peut-être que lui, il va transmettre ça à certains ».

«C’est une bonne vision et en plus l’avantage, c’est qu’il parle français contrairement»