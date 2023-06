PSG : Réunion au sommet pour le transfert de Mbappé !

Benjamin Labrousse

La saison du PSG touche à son terme avec la rencontre face à Clermont programmée pour ce samedi (21h). De ce fait, le mercato parisien devrait rapidement prendre de l’ampleur avec certains dossiers très avancés (Marco Asensio, Lucas Hernandez…). Kylian Mbappé lui, devrait rester à Paris la saison prochaine, bien qu’une réunion des dirigeants du Real Madrid ait récemment fait état de la volonté madrilène de le recruter.

Alors que le PSG s’apprête à voir Lionel Messi et potentiellement Neymar quitter le club cet été, la volonté des dirigeants parisiens semble désormais plus que claire. L’objectif est de construire une équipe autour d’une seule star en la personne de Kylian Mbappé. Et si les dirigeants s’activent en interne pour entourer le mieux possible le prodige français, ce dernier fait toujours l’objet de convoitises de la part du Real Madrid qui avait tenté de l’attirer l’été dernier.

Mbappé vers un départ libre du PSG en 2024 ?

Il y a plusieurs jours, L’Équipe lâchait une véritable bombe en révélant que Kylian Mbappé ne devrait pas prolonger son contrat jusqu’en 2025 avec le PSG. Pour rappel, le capitaine de l’équipe de France possède un contrat jusqu’en juin 2024, mais a jusqu’au mois de juillet pour décider d’activer ou non, une option de prolongation d’un an. Ainsi, si ce dernier a récemment affirmé qu’il jouera à Paris l’an prochain, l’été 2024 semble correspondre à un potentiel départ de Mbappé vers le Real Madrid.

Une réunion a eu lieu au Real Madrid, le club espagnol toujours sur Mbappé