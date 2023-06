La presse espagnole l’annonce, le PSG frappe fort sur le mercato  

Thomas Bourseau

Marco Asensio ne devrait plus porter la tunique merengue après la réception de l’Athletic Bilbao dimanche. Direction le PSG ? C’est du moins l’information communiquée par la presse espagnole qui assure même une annonce imminente pour le départ d’Asensio.

Le 26 mai dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité un intérêt toujours d’actualité, après une tentative cet hiver, du PSG pour Marco Asensio. À la divulgation de nos informations, il était toujours possible qu’Asensio prolonge son aventure au Real Madrid initiée en 2015. En fin de contrat cet été, l’international espagnol prendrait finalement la décision d’aller voir ailleurs à l’intersaison.

Un contrat d’Asensio déjà convenu au PSG ?

Et depuis, il est spécifié dans les médias d’une venue de Marco Asensio au PSG. Il a même été question d’un contrat d’au moins quatre ans pour l’attaquant du Real Madrid si jamais il venait à signer en faveur du Paris Saint-Germain, assorti d’un salaire annuel compris entre 8 et 10M€, rien que ça.

EXCLU - PSG : Le point sur la situation et l’avenir de Galtier https://t.co/nzVJPf4JAy pic.twitter.com/9Y7PXrer4u — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Annonce imminente pour Asensio ?