PSG : Messi se lâche sur son calvaire

Lionel Messi est tombé de haut lorsqu'en 2021, le FC Barcelone a acté son départ. Très attaché au club catalan, l'international argentin n'avait pas prévu de faire ses valises avec sa famille et de s'envoler pour le PSG. Aujourd'hui à l'Inter Miami, le champion du monde 2022 est revenu sur cette opération.

En 2021, un tremblement de terrain avait fait secouer la Catalogne. En plein été, le FC Barcelone publiait un communiqué pour annoncer que Lionel Messi n'allait pas prolonger son contrat. Autrement dit, la star argentine allait quitter la Liga. Une nouvelle confirmée par son départ au PSG. Lors du Big Time Podcast , Messi est revenu sur cette période délicate pour lui.

« Le changement a été difficile »

« Le changement a été difficile lorsque je suis arrivé au PSG , car je me débrouillais très bien à Barcelone et j'avais prévu d'y rester. Je n’étais pas prête à partir, tout s’est passé très vite, j’ai dû reconstruire ma vie du jour au lendemain. J'ai découvert une autre ligue, un autre club, un nouveau vestiaire. C'était un changement que nous ne recherchions pas et c'est pourquoi c'était difficile au début » a confié le joueur de l'Inter Miami.

Messi évoque une retraite