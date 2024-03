Messi fixe une condition pour sa retraite

Amadou Diawara

Après le FC Barcelone et le PSG, Lionel Messi défend actuellement les couleurs de l'Inter Miami. Agé de 36 ans, le vétéran argentin pourrait bien mettre un terme à sa carrière chez les Hérons. Interrogé sur sa retraite sportive, Leo Messi a lâché toutes ses vérités.

Formé au FC Barcelone, Lionel Messi s'est lancé un tout nouveau défi du côté du PSG lors de l'été 2021. En fin de contrat avec le Barça, l'international argentin s'est engagé librement et gratuitement en faveur du club parisien. Et après deux saisons compliquées sous les couleurs rouge et bleu, Leo Messi a migré vers les Etats-Unis et la MLS, du côté de l'Inter Miami. Alors qu'il a fêté ses 36 ans, l'octuple Ballon d'Or a fixé ses conditions pour mettre un terme à sa carrière sportive.

«Si je me débrouille bien, j’essaierai de continuer»

« Je sais que je le ressentirai directement lorsque je ne serai plus performant, quand je n’aiderai plus mes coéquipiers. Je suis très autocritique, je sais quand je vais bien, quand je suis mauvais, quand je joue bien et quand je joue mal. Si je me débrouille bien, j’essaierai de continuer car c’est ce que j’aime. Quand je sentirai qu’il sera temps de franchir cette étape, je le ferai et sans penser à mon âge » , a expliqué Lionel Messi lors d'un entretien accordé au Big Time Podcast.

«Quand il sera temps de franchir cette étape, je le ferai»