PSG - Mercato : Messi prêt à retourner sa veste ?

Depuis l'annonce du Paris Saint-Germain de la suspension de Lionel Messi pour deux semaines, la question de son avenir prend de l'épaisseur. En discussion avec le PSG depuis la Coupe du monde pour prolonger son bail, cette possibilité semble être définitivement écartée. Tout comme celle du FC Barcelone, en proie à des difficultés financières. La piste saoudienne semble être la plus probable même si l'Inter Miami semble toujours intéressé par la venue du septuple Ballon d'Or...

La passe d'armes actuelle entre Lionel Messi et le PSG met fin à toute spéculation sur une éventuelle prolongation. Parisien depuis 2021, Lionel Messi devrait quitter le PSG libre au terme de son contrat en juin prochain. Qui pour l'accueillir ? En Europe tout semble fermé, il ne reste donc plus qu'à quitter le vieux continent et céder aux sirènes soit de l'Arabie Saoudite, soit des Etats-Unis.

L'Arabie Saoudite prépare une offre folle

D'après L'Equipe , la piste la plus probable à l'heure actuelle pour l'attaquant du PSG Lionel Messi serait un départ en Arabie Saoudite. Une offre dantesque, la plus grosse jamais proposée à un joueur est en préparation et devant le rêve de l'Arabie Saoudite de reconstituer le duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les Saoudiens sont prêts à tout.

Messi, pas insensible à l'intérêt de l'Inter Miami

L'Arabie Saoudite n'est pas le seul club qui rêve d'enrôler Messi. La récente venue de l'ancien joueur du PSG David Beckham au Camp des Loges n'était peut-être si anodine que ça, et d'aucuns ne savent s'il n'a pas glissé un petit mot à l'oreille de Messi. Le fait que Jorge, son père y vive régulièrement pourrait être un argument de poids pour convaincre Messi de vivre le rêve américain.