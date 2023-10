PSG : Mbappé contredit le Real Madrid pour la date de son transfert

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé est aujourd'hui encore un joueur du PSG, son avenir s'écrirait loin du club de la capitale. Dans sa dernière année de contrat, le Français pourrait partir libre à l'issue de cette saison. Alors que la destination de Mbappé semble déjà identifiée avec le Real Madrid, voilà qu'il pourrait exister un désaccord concernant les modalités de son transfert. Explications.

Direction le Real Madrid pour Kylian Mbappé ? L'été prochain, l'attaquant français pourrait bel et bien quitter le PSG, club qu'il avait rejoint à l'été 2017. Si rien n'est encore officiellement acté à propos de ce transfert, ça semble de préciser de plus en plus. Néanmoins, il y a encore des points à régler entre les différents camps.

Le Real Madrid pousse pour une signature en janvier

Alors que le Real Madrid n'aurait qu'à attendre l'été 2024 pour accueillir librement Kylian Mbappé, le club merengue aurait visiblement une autre idée en tête. Le média Entreprendre assure alors que le Real Madrid pousserait pour que Mbappé s'engage dès le mois de janvier prochain.

Mbappé a un autre plan

Le fait est que Kylian Mbappé ne serait pas forcément du même avis que le Real Madrid concernant la date de sa signature. En effet, de son côté, l'actuel attaquant du PSG préférerait plutôt attendre la fin de la saison actuelle pour tout boucler à propos de son transfert. A suivre...