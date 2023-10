Mercato : Le PSG a bouclé un transfert avec une réduction

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir retrouvé la forme à Galatasaray en prêt, Mauro Icardi s’est définitivement engagé en faveur du club turc durant l’été, lui qui n’entrait pas dans les plans du PSG. Un transfert espéré par le club de la capitale, ressortant néanmoins perdant du dossier sur un plan financier comme l’explique un acteur des négociations.

Rangé dans la case des indésirables par le PSG, Mauro Icardi a retrouvé Galatasaray cet été, après son prêt en Turquie. Un choix du cœur de la part de l’attaquant argentin qui s’était refait une santé du côté d’Istanbul. Alors qu’il a participé à l’opération cet été, George Gardi est revenu sur le départ d’Icardi, loin d’être une bonne affaire économique pour le PSG.

« Il s'est retrouvé à devoir évaluer des offres pharaoniques »

« Avant la fin de la saison dernière, Mauro avait indiqué que Galatasaray était son premier choix pour son avenir. Tout ce qui s'est passé cet été correspond au fait qu'il s'agit d'une personne qui a des principes. Il s'est retrouvé à devoir évaluer des offres pharaoniques, même cinq fois supérieures à la proposition de Galatasaray », explique l’agent interrogé par TMW .

Le PSG avait reçu des offres bien supérieures