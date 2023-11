Mbappé a débloqué un transfert à 45M€ au PSG !

Pierrick Levallet

Revenu d'une grave blessure qui l'a privé d'une bonne partie de la saison dernière, Lucas Hernandez a signé au PSG cet été. Le défenseur de 27 ans a rejoint Kylian Mbappé dans la capitale. Le capitaine de l'équipe de France aurait d'ailleurs été d'une aide précieuse pour les dirigeants parisiens afin de boucler ce dossier lors de ce mercato estival.

Le PSG a enflammé le mercato cet été. Le club de la capitale s’est attaché les services d’une bonne dizaine de joueurs pour se renforcer. Et parmi les nombreuses recrues parisiennes, on peut retrouver le nom de Lucas Hernandez. Revenant tout juste d’une grave blessure, l’international français a quitté le Bayern Munich pour rejoindre Kylian Mbappé au PSG. Le club de la capitale a dépensé 45M€ pour le recruter. D’ailleurs, la star de 24 ans aurait aidé la direction parisienne dans ce dossier.

Le PSG le régale, Mbappé est dos au mur https://t.co/Ur3S4qUArV pic.twitter.com/FRIR7SO6I2 — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

«J’en ai pas mal parlé avec Kylian»

« Est-ce que ça m’a motivé de savoir que le PSG pensait à moi ? Oui bien sûr ! Voir qu’un club comme le PSG compte sur toi alors que tu as une grosse blessure, c’est hypermotivant et super agréable. Ce transfert, j’en ai pas mal parlé avec Kylian parce que je m’entends très bien avec lui. Ce sont des petits textos, des appels pour voir comment je me sens au Bayern. Un jour, il m’a demandé si j’étais ouvert à venir et il m’a dit que lui, il allait tout faire pour me convaincre. Surtout, il m’a écrit après ma blessure pour savoir comment ça se passait. Et ensuite, quand les petites rumeurs ont commencé à sortir dans la presse, il m’a appelé pour demander mon avis » a d’abord indiqué Lucas Hernandez dans un entretien accordé au Parisien .

Lucas Hernandez est «très content» d’avoir signé au PSG