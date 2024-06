PSG : Luis Enrique valide un transfert à 20M€

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG va chercher à se renforcer à tous les postes cet été. Le poste de latéral droit pourrait être consolidé par l’arrivée du Néerlandais Lutsharel Geertruida. Âgé de 23 ans, le joueur du Feyenoord Rotterdam est évalué à 20M€, et son profil plairait clairement à Luis Enrique. Explications.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par l’arrivée de nouveaux défenseurs. L’arrière-garde du club de la capitale pourrait être profondément remaniée cet été, et ce même au niveau du poste de latéral droit. Si depuis trois saisons déjà, Achraf Hakimi est titulaire indiscutable dans son couloir, le Marocain pourrait ainsi recevoir une certaine concurrence pour la saison prochaine. En défense centrale, Paris garde toujours espoir dans le dossier Leny Yoro.

Le PSG cherche un profil polyvalent en défense

Et d’après les dernières indiscrétions de l’Equipe , un certain profil est recherché par le club parisien pour son secteur défensif cet été. En effet, le quotidien sportif révèle que Luis Enrique et la cellule de recrutement recherchait un défenseur axial droit polyvalent. Ce dernier devra être capable d’évoluer à la fois au sein de la charnière centrale, mais aussi parfois dans le couloir droit sur certains matchs. Un profil que pourrait parfaitement remplir Nordi Mukiele au PSG. Mais pour rappel, les relations entre le numéro 26 et Luis Enrique ne seraient pas au beau fixe , l’ancien joueur du RB Leipzig n’ayant pas eu beaucoup de temps de jeu à Paris cette saison.

Lutsharel Geertruida validé par Luis Enrique