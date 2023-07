PSG : Luis Enrique va bloquer le transfert d’une star

Jean de Teyssière

L'été parisien risque d'être très mouvementé et une star pourrait quitter le club : Marco Verratti. Véritable pierre angulaire du projet de QSI, l'Italien est arrivé en 2012 et s'est peu à peu imposé comme un titulaire indiscutable. 416 matchs plus tard, il pourrait quitter le club, lui qui dispose de nombreuses offres, même si le nouvel entraîneur, Luis Enrique devrait s'interposer pour le convaincre de rester.

Le PSG change tout et renouvelle en profondeur son effectif. Par conséquent, l'entièreté de l'effectif est considérée comme transférable. De nombreux clubs se sont alors renseignés sur une star du PSG même Luis Enrique, l'entraîneur du club parisien ne devrait pas se laisser faire.

L'Atlético de Madrid veut Verratti

Dans son édition du jour, le journal L'Equipe explique que le profil de Marco Verratti intéresse de nombreux clubs, notamment celui de l'Atlético de Madrid. Le club madrilène, entraîne par Diego Simeone a fait de Verratti son objectif numéro 1 pour étoffer son milieu de terrain. Une offre confirmée par son entourage, même si l'Italien n'a pas encore donné suite et que les Colchoneros n'ont pas encore formulé d'offre au PSG.

Luis Enrique a confiance en Verratti