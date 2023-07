Une star prête à quitter le PSG, une offre XXL refusée

Jean de Teyssière

C'est une surprise, tant le PSG le considérait comme intransférable depuis son arrivée en 2012. Marco Verratti, le milieu de terrain du PSG, fait l'objet de nombreuses rumeurs de transferts, l'envoyant tantôt en Espagne, tantôt en Angleterre, et même en Arabie saoudite. Le deuxième joueur ayant joué le plus de matchs avec le PSG (416), ne sera pas retenu par le PSG en cas d'offre jugée satisfaisante. Verratti a aussi son mot à dire et aurait refusé une offre venant de la péninsule arabique.

Le PSG semble voir vouloir considérablement renouveler son effectif. Les six arrivées (Ugarte, Hernandez, Lee, Skriniar, Asensio et Ndour) en sont la preuve, surtout que le mercato parisien continue. Les départs sont moitiés moins avec ceux de Messi, Ramos et Bitshiabu. Mais cet été au PSG, personne n'est intransférable et cela pourrait bien faire bouger l'effectif de Luis Enrique.

L'Arabie saoudite drague Verratti

Dans son édition du jour, le journal L'Equipe évoque le cas du milieu de terrain du PSG, Marco Verratti et détaille les nombreuses offres dont le milieu italien dispose. Celui qui a prolongé en décembre dernier jusqu'en 2026 a le choix pour son avenir même si une délégation saoudienne d'Al-Hilal est venue jusqu'à Paris pour tenter de le convaincre de venir dans la péninsule arabique. Si le montant de l'offre n'a pas fuité, au vu de ce qui est proposé dans le championnat saoudien, il n'est pas risqué de penser que l'offre doit être titanesque.

Verratti privilégie l'Atlético de Madrid