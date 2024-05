PSG : Luis Enrique sauvé par l’Arabie Saoudite ?

Axel Cornic

La première saison de Luis Enrique a été plutôt bonne dans son ensemble, avec notamment un titre en Ligue 1 et une demi-finale de Ligue des Champions. Mais tout le monde sait que les choses peuvent aller très vite au Paris Saint-Germain et la presse italienne a récemment annoncé une grosse menace pour l’entraineur espagnol, dont le contrat court jusqu’au 30 juin prochain.

Avec le départ de Kylian Mbappé et un tout nouveau cycle qui va débuter, le PSG semble miser fort sur Luis Enrique. Mais le bilan de l’Espagnol n’a pas été parfait et s’il a fait mieux que ses prédécesseurs pour le moment, il a également montré quelques problèmes à gérer des stars et surtout Kylian Mbappé.

Allegri au PSG ?

Certes, l’attaquant français va partir, mais il est quasiment certain que d’autres gros noms vont débarquer au cours du mercato estival. De plus, les choix tactiques n’ont pas toujours convaincu et tout récemment, un vieux rêve du Qatar a refait surface. La Gazzetta dello Sport a en effet relancé les spéculations autour de Massimiliano Allegri, proche du PSG en 2017 et tout fraîchement limogé par la Juventus.

Al Ittihad dégaine en premier