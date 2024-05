Mercato : Coup de tonnerre au Real Madrid, il en rajoute une couche

Thibault Morlain

Depuis plusieurs semaines maintenant, des questions se posaient quant à l’avenir de Toni Kroos, en fin de contrat au Real Madrid. Alors qu’on se demandait si l’Allemand allait prolonger avec les Merengue, il en a finalement décidé autrement. En effet, Kroos a fait une énorme annonce, expliquant qu’il prendrait sa retraite avoir l’Euro. Un choix sur lequel le principal intéressé est revenu.

Recruté par le Real Madrid en 2014, Toni Kroos vit actuellement ses derniers moments sous le maillot merengue. En effet, après l’Euro, l’Allemand va raccrocher les crampons. Une décision annoncée sur ses réseaux sociaux ces dernières heures : « Le 17 juillet 2014 - le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie. C'était le début d'un nouveau chapitre dans le plus grand club du monde. Après 10 ans, à la fin de la saison, ce chapitre s’achève. Je n'oublierai jamais cette période de réussite insolente ! Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accueilli à cœur ouvert et qui m'ont fait confiance ».



« La décision la plus dure de ma vie »

A l’occasion d’un podcast avec son frère, Toni Kroos est revenu sur cette décision de ne pas continuer avec le Real Madrid et de stopper sa carrière à 34 ans. L’Allemand a alors expliqué : « Celui qui m’a écouté attentivement ces dernières années m’aura entendu dire que pour moi, la solution était de finir ma carrière au Real Madrid. Ma dernière saison au Real Madrid veut dire que cet été sera la fin. Plus de Real, plus de football. (…) Même en dehors du sportif, ça a probablement été la décision la plus dure de ma vie. Dieu merci, je n’ai jamais eu à prendre une décision aussi difficile dans ma vie privée. Quand vous commencez à jouer à 6 ans et que ça dure jusqu’à 34 ans, c’est une très sérieuse décision ».

« J’étais déjà proche de prendre cette décision il y a un an »