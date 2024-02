PSG : Luis Enrique lâche un secret sur le mercato

Amadou Diawara

Depuis l'arrivée de Luis Enrique, la direction du PSG a recruté 14 joueurs au total. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, le coach parisien a fait une confidence sur la nouvelle politique de recrutement du club. A en croire Luis Enrique, le PSG devrait lever le pied à partir de la prochaine fenêtre de transferts.

A la fin de la saison 2022-2023, le PSG s'est offert les services de Luis Enrique, qui a remplacé Christophe Galtier. Pour permettre à son nouvel entraineur de remplir ses objectifs, le club de la capitale a bouclé douze transferts au total l'été dernier : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Ousmane Dembélé, Kang-In Lee, Marco Asensio, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos.

Le PSG va calmer le jeu sur le mercato

Après avoir enflammé le mercato estival, le PSG a bouclé deux nouvelles signatures au mois de janvier. En effet, la direction parisienne a officialisé les transferts de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, qui arrivera à Paris cet été.

«L'année prochaine, moins de joueurs viendront»