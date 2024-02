Mbappé : Luis Enrique lâche une annonce qui va rassurer le PSG

Thibault Morlain

On est seulement en février, la saison est encore longue, mais Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà annoncé son départ du PSG à Nasser Al-Khelaïfi. Une décision qui arrive donc très tôt et logiquement, certains se sont posés des questions. Mbappé sera-t-il toujours impliqué à 100% jusqu’à la fin de la saison avec le PSG ? Luis Enrique a apporté un élément de réponse.

La décision deKylian Mbappé était attendue par tout le monde. Et comme promis, la star du PSG a averti Nasser Al-Khelaïfi en premier de son choix : il va quitter Paris à la fin de la saison. Mbappé aurait donc d’ores et déjà acté son futur départ du club de la capitale. Mais sera-t-il toujours autant impliqué avec le PSG désormais ? La question mérite d’être posée…

PSG : Mbappé hué ? La décision est prise https://t.co/4BBJD6MH8u pic.twitter.com/8jqUWJKEcT — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

« Aucune différence »

En conférence de presse ce samedi avant la rencontre du PSG face à Rennes, Luis Enrique n’a une nouvelle fois pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé. Il a alors été question de l’état d’esprit actuel du numéro 7. Et à propos de Mbappé, l’entraîneur du PSG a lâché : « Mbappé est-il toujours concerné par le projet du PSG ? Je ne vois aucune différence pour aucun de mes joueurs ».

Pas question de se reposer pour Mbappé !